KATKEND RAAMATUST | Su ülemus ei taha, et sa seda loeks. Kuidas küsida palgalisa nii, et see ka saada

Need, kes peavad palgaläbirääkimis, teenivad keskmisel 15 protsenti kõrgemat palka kui need, kes seda ei tee. Pane oma palgale 15 protsenti juurde ja vaata, mis numbri saad.

Miks inimesed kardavad palka juurde küsida?

Peljatakse seda, et neid vaadatakse seepeale ebalojaalsetena ja lastakse lõpuks lahti. Lausvale! Sinu leidmisele, palkamisele ja võimalik, et ka väljakoolitamisele on kulutatud hulk raha. Mitte keegi ei taha seda maha visata. Kui oled hea töötaja, ei taha sinust mitte keegi niisama kergekäeliselt lahti saada.

Selleks, et sellest aru saaksid, peaksid panema end korraks tööandja olukorda. Proovi korra mõelda, kui kerge on leida inimest, kes oleks usaldusväärne ja tegija. Võta tööportaalid lahti - kui kerge oleks sul sealtkaudu uut inimest leida? Ma kinnitan sulle - lahti lastakse täna kedagi vaid äärmisel juhul. Praeguses tööjõupuuduses on jäme ots sinu käes.