Simson ütleb Ärilehele antud intervjuus, et kõrged energiahinnad on praegu Brüsselis üks prominentsemaid teemasid. Ta lisab, et seda võis ette näha. Ootamatu see igatahes ei olnud. Nimelt olid eelmisel aastal paljudes maailma riikides pandeemia tõttu liikumispiirangud ja siis nähti ajaloo ühtesid väga madalaid energiahindu. Spetsialistid teavad, et langusele peab järgnema tõus.

Mida peavad mitu korda suuremate sooja-, elektri- ja gaasiarvetega tegema suhtelisse vaesusesse kuulujad? Millist abi on neil võimalik saada?