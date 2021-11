Üleskutse: kiida oma tööandjat

Kuna viimasel aastal on tänu viiruse ülemvõimule muutunud meie kõigi töökorraldus, on täiesti ette-ennustamatu, milliseid tööandjaid ja mille eest tänavu kiidetakse, ütles konkursi üks eestvedajatest Anu-Mall Naarits.

„Kui vaadata kiitmiste varasemat trendi, siis torkab silma, et see on kogu aeg liikunud ülespoole mööda Maslow väärtuste püramiidi,“ rääkis Tööandja Kiituste kampaania ellukutsuja ja Marketingi Instituudi juht Anu-Mall Naarits.

„Üheksa aastat tagasi olid meil Eestis tegijad need ettevõtted, kus oli pinksilaud ja kuhu sai minna koeraga. Seejärel pääsesid tippu organisatsioonid, mis hoolitsesid oma töötajate eest, suutsid pakkuda head töö- ja pereelu tasakaalu. Viimasel paaril aastal on kiituste teravik olnud suunatud nende tööandjate poole, kes pakuvad mitmekesist enesetoetust ja võimaldavad töötajal ellu viia mingit olulist missiooni. Lisaks on üks läbivaid kiituste põhjuseid läbi kõigi aastate olnud innovatsioon ehk uuendusmeelsus.“

USA töötaja väärtustab heategevust. Aga Eesti töötaja?

Naaritsa hinnangul on paljud stabiilsed rollid meie ühiskonnas praeguseks aga purunenud. Kindlasti on kriisi tingimustes muutnud ka töötajate ootused tööandjatele. Ning ka vastupidi.

„Me näeme praegu, millised on muutused maailmas tööandja brändingu osas,“ lausus ta. „Ennekõike on koroonatingimustes taas ausse tõusnud mitmed nn hügieenifaktorid nagu näiteks turvatunde tagamine töökohal, jms. Samas on eriti USA töötajate silmis kasvanud nende ettevõtete ja organisatsioonide väärtus, kes suutsid kriisiajal vältida sulgemisi ja jätkasid kõigi raskuste kiuste klientide teenindamist.

“Uue tugeva trendina on koroonakriisis vaevlevas läänemaailmas töötajate radarile ilmunud ka sellised organisatsioonid, mis panustavad hoogsalt heategevusse ja püüvad keerulistes oludes olla kogukonna sidustajateks. „Tundub, et teadlikum osa töötajatest hindab sellist sotsiaalset panust väga kõrgelt ja tunneb uhkust, kui tema tööandja juhtub olema just sotsiaalselt vastutustundlik.“