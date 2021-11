Eesti maksusüsteem hinnati maailma kõige konkurentsivõimelisemaks

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul aitab tugev ning konkurentsivõimeline maksusüsteem Eestil hoida oma ettevõtluskeskkond siinsetele ettevõtjatele soodne ja ligi meelitada välismaa ettevõtjaid. „Globaliseerunud maailmas on läbipaistev ja õiglane maksusüsteem üks olulisemaid kaalukeeli ettevõtjale, kes mõtleb äri rahvusvahelisele laiendamisele või tagasi toomisele Euroopasse. Eesti maksusüsteem toetab vaba ettevõtlust ja vähene bürokraatia annab võimaluse keskenduda maksimaalselt oma toodete ning teenuste arendamisele, mis on tugev konkurentsieelis,“ ütles Sutt. Ta tõi välja, et riigid üle maailma otsivad võimalusi, kuidas meelitada ettevõtjaid enda majandusruumi panustama ja konkurents üha tiheneb. „Koroonapandeemia on väga ilmekalt esile toonud füüsilise ruumi võimalused ja piiratuse äritegevuses. Eesti digilahendused aitavad edukalt reageerida ootamatustele. Üha kasvavas konkurentsis talentide pärast on meie plussiks ka lihtne ja ühetaoline üksikisiku tulu maksustamine konkurentsivõimelise maksumääraga. Eesti maksusüsteemi tugevust ja riiklikke digiteenuseid äritegevuse toetamiseks märgatakse kõikjal,“ märkis Sutt.

Viimast kinnitab konsultatsioonifirma Brand Finance tänavune riiklike brändide raport, millest selgub, et Eesti on kõige kiiremini kasvav riiklik kaubamärk maailmas. Võrreldes eelmise aastaga kasvas Eesti brändi väärtus 38%. Raporti kohaselt on Eesti edule pannud aluse digiühiskonna edukas toimimine koroonapandeemia vältel. Raportis tuuakse esile ka e-residentsuse programm ühe suurima panustajana riikliku brändi tugevusse ja kiiresse kasvu. E-residentsus on kogu maailmas unikaalne Eesti riigi programm, mis võimaldab ettevõtjatel üle maailma asukohast sõltumatut ligipääsu Eesti turvalistele ja mugavatele digiteenustele, mistõttu nad saavad 100% virtuaalselt Euroopa Liidu ettevõtte luua ja seda ka virtuaalselt juhtida.