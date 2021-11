Coop Pank alustas koostööd e-residentsuse programmiga

Uudne turuplats e-Residency Marketplace annab enam kui 86 000 Eesti e-residendile üle kogu maailma võimaluse valida Eesti ettevõtete hulgast usaldusväärseid ja kontrollitud taustaga koostööpartnereid. „E-residendid on tänaseks loonud juba üle 18 000 Eesti ettevõtte, mille kumulatiivne käive on üle 5 miljardi euro. Need ettevõtted toovad Eesti riigile peale otsese majandusliku tulu ka igal aastal miljonitesse ulatuvat kaudset majanduslikku kasu, tarbides erinevaid Eesti ettevõtete pakutavaid teenuseid,“ rääkis e-residentsuse partnersuhete juht Raimo Matvere.

Ta lisas, et just panga- ja finantsteenused on e-residentsuse virtuaalse turuplatsi kõige nõutumad. „Seetõttu on Coop Panga kui Eesti finantsteenuse pakkuja liitumine meie turuplatsiga väga rõõmustav. Coop Panga liitumine on ka oluline märk, et Eesti pangandus on ambitsioonikas, innovaatiline ja avatud e-residentidest klientide teenindamisele,“ ütles Matvere.