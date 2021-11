ELMO Rent täitis 10 kuuga 12 kuu prognoosi

„Uute sõidukite tarneviivitused hoidsid meie kasvuhüpet suvel tagasi. On hea meel, et nägime varakult ette meie enda kasutatud autode müügipotentsiaali ja see on nüüd end kuhjaga õigustanud. Käibenumbri juures on oluline tähelepanu pöörata lühirendi osa käibekasvule (kasv 3,7 korda võrreldes aasta varasemaga), mis tavaliselt septembris alanud madalhooajaga võtab langussuuna, aga suutsime saavutada augusti kuu müügitulemi, mis tavaliselt hooaja magusaim kuu,“ rõhutas ELMO Rendi asutaja Enn Laansoo Jr.