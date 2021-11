WOOLPOWER – sa lihtsalt pead seda proovima

Rootsis üle 40 aasta sooja meriinovillast aluspesu ja vaheriideid valmistav Woolpower teab, mida tähendab külm ilm, kuidas vältida haigestumist, mil moel keha reageerib külmale ja kuidas end ka kõige krõbedama pakasega pikka aega järjest soojas hoida.

Igaüks teab, et aktiivne liigutamine õues eeldab õhemat ja hingavamat rõivastust ning pikalt paigal seismiseks on vaja end paksult riidesse panna. Kuid kuidas lahendada olukord, mis nõuab mõlemat? Kui füüsiliselt aktiivsele liikumisele järgneb pikaajaline paigalseis. See oli Rootsi armee esitatud väljakutse, mida Woolpower koostöös parimate spetsialistidega lahendama asus.

Funktionaalne villafrotee

Lahendus leiti varajastel seitsmekümnendatel villafrotee ehk meriinokanga Ullfrotté Original väljatöötamise näol. See on vastupidav, peenest meriinovillast, veidikesest sünteetikast ja kõige enam – õhust valmistatud villakangas.

80% õhku

Õhk on parim isolatsioonimaterjal, mistõttu koguni 80% villafroteest moodustab õhk! Õhurohkel froteeaasadega kampsunil või pesul on ka piiratud kontakt kehaga, mistõttu on vähem punkte, mille kaudu kehasoojus saaks eemalduda. Kehasoojus kaob aga eelkõige kanga kaudu, mis nahaga kokkupuutes, moodustades sedasi nn külmasilla.

Woolpoweri aluspesu, vaheriided ja mütsid-sokid on valmistatud meriinovillasest kangast, mis pealt on sileda koega ja keha vastas pehme aasalise koega. Kanga kohevad aasad on kombineeritud villa kähara kiuga, moodustades kudumi, millesse mahub väga palju inimese keha toodetud sooja õhku.

Imab niiskust

Kui keha higistab, kasvab surve kangas, mistõttu niiskusemolekulid püüavad väljuda sinna, kus õhk jahedam ja surve väiksem. Kui kangas on hõre ja villakiul õiged omadused, aitavad nad niiskust kehast eemale transportida. Villafrotee Ullfrotté Original aitab sul sooja hoida isegi siis, kui see on märjaks saanud. Ja vastukaaluks: kui väljas on soe, ei lase Woolpoweri meriinovillane riie kehal üle kuumeneda.

Ei torgi, ei kihele