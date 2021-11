Maainvesteeringute platvorm Landex käivitas ühisrahastuskampaania

LandEx võimaldab väikeinvestoritel investeerida põllu- ja metsamaasse alates 10st eurost.

Esimeste päevadega oli miinimumeesmärgist täidetud 42%.

LandEx tutvustas oma maainvesteeringute platvormi esmakordselt septembris ning esimesed kuud on juhi sõnul kinnitanud väikeinvestorite huvi. „Metsa- ja põllumaa on ülitulus investeering eriti arvestades üldist rohelisemale eluviisile ja jätkusuutlikumale majandusele suunatud mentaliteeti. Näiteks Eesti puhul kinnitab maa-ameti statistika, et siinse põllumaa väärtus on viimase 20 aastaga kasvanud 38 korda,“ ütles LandEx-i asutaja ja tegevjuht Randy Padar.

Põllu- ja metsamaasse investeerimine on jäänud ettevõtte sõnul seni jaeinvestoritele kättesaamatuks. Maa leidmine, hindamine ning ostmine on töömahukas aga ka ülimalt kulukas protsess, kus väikeinvestoril üksinda pole piisavalt rammu. „Keskmine maahaldusettevõte aktsepteerib investorina inimesi ja ettevõtteid, kes suudavad investeerida korraga sadu tuhandeid eurosid. LandEx-i platvormil on võimalik alustada investeerimist aga kõigest kümnest eurost,“ selgitas Padar.

LandEx-i platvormil konto loomine ja tehingute tegemine on tasuta – ettevõte teenib oma tulu maaomanikelt, kes platvormil maad müüvad ning tootluse pealt. „Seega teenib platvorm vaid juhul, kui meie investorid teenivad,“ rõhutab Padar.

Esimese paari kuuga ja erilise turundustegevuseta on platvorm kogunud 600 kasutajat 14-st erinevast riigist. Novembri seisuga on tehtud 2 edukat müügitehingut ning 3 tehingut on hetkel platvormil töös. LandEx-i ingelinvestoriks ja nõustajaks on rahvusvahelise kinnisvarale spetsialiseerunud ühisrahastusplatvormi EstateGuru asutaja ja juht Marek Pärtel. „LandEx-i mudel on minule teadaolevalt maailmas unikaalne ning annab väikeinvestorile ligipääsu täiesti uuele ent ülimalt kindlale ja tulusale varaklassile. Seepärast näengi LandEx-is ülisuurt potentsiaali,“ kinnitab Pärtel.

Sealjuures on investorite huvi LandExi vastu olnud ettevõtte sõnul globaalne ning kontakte on loodud rahvusvaheliselt tuntud investorite ja ettevõtetega, kellega järgmistes rahastusringides jätkatakse tihedamat koostööd teha. LandEx-i ühisrahastuskampaania kestab 5. detsembrini.