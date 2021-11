5G võrk levib enamus Eesti linnades. Aasta lõpuks kokku 140 asukohta

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul on ettevõte ümmarguse tähiseni jõudnud vähem kui aastaga, mis tähendab, et alates eelmise aasta novembrist on Telia igal nädalal tööle pannud sisuliselt kaks 5G tugijaama.

„11. novembril saab meie 5G võrk aastaseks ning seda on hea tähistada teadmises, et Eestis on juba kolmekohaline arv piirkondi ja asukohti, kus saab täna mobiiltelefoniga 5G-d kasutada. Oleme oma 5G võrguga jõudnud enamus Eesti linnadesse ja maakonnakeskustesse ning meie plaan on viia 2021. aasta lõpuks 5G võrk 140 asukohani. Tänavu veel lisanduvate asukohtade puhul on fookus erinevatel Harjumaa ja Tallinna piirkondadel, kuid lisandumas on ka täiesti uusi asukohti, nagu näiteks Otepää, Tapa, Märjamaa, Koeru, Muhu jt,“ ütles Visse.

Ühtlasi ootab Telia pikisilmi, et riik viiks esimesel võimalusel läbi 3,6 GHz sagedusala oksjoni, mis võimaldaks 5G tehnoloogia potentsiaali veelgi paremini kasutada ja klientidele pakkuda. „Oleme seda võimalust oodanud juba 2018. aasta lõpust,“ lisas Visse.

3,6 GHz sagedusala kasutusele võtmine võimaldaks Telia tehnoloogiajuhi kinnitusel hakata pakkuma klientidele ka 5G tehnoloogial põhinevaid koduteenuseid nagu koduinternet ja Telia TV ning luua kodukasutajale veelgi kiirema ühendusega pakette. „Oleme näiteks uue 3,6 GHz testtugijaamaga viinud läbi erinevaid mõõtmisi, kus mobiilse interneti allalaadimise kiirused on märkimisväärselt kõrgemad tänastest tippkiirustest,“ sõnas Visse.

Paralleelselt Telia 5G võrgu arengutega kasvab pidevalt nende klientide arv, kes igapäevaselt 5G võrku kasutavad. Peale seda, kui Telia poolt müüdavad Apple’i ja Samsungi 5G telefonid said Telia 5G võrgu toe, on aktiivsete 5G võrgu kasutajate arv hüppeliselt kasvanud. Nende Telia klientide hulk, kes on kasutusele võtnud 5G telefoni, läheneb aga 50 000-le.