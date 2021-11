Rekordilised mootoribensiini hinnad viisid tanklate oktoobrikuu käibe langusesse

Maksu- ja tolliameti oktoobrikuu kütusemüügi koondandmed näitavad, et võrreldes eelmise aastaga kahanes mootoribensiini müük 4%, samas diislikütuse kogused kasvasid 3% võrra. Kui varasema nelja kuu jooksul oli mootoribensiini müük püsinud keskmiselt sisuliselt eelmise aasta tasemel, siis oktoobri langust võimendasid kõrged hinnad tanklapostis.

Eesti kütusesektori esindusorganisatsiooni Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat sõnab, et kuna mootoribensiini tarbija on peamiselt eraisik, siis suurema hinnatundlikkuse tõttu on ilmselt inimesed oma liikumisharjumusi kokku tõmmanud. „Täna on tanklates tõelised rekordhinnad – võrreldes eelmise aastaga pidi tarbija kütuse eest oktoobris koguni 25% rohkem maksma,“ selgitas Raamat. Kütusesektori esindusorganisatsiooni tegevjuht märgib, et kuigi toornafta hind on viimastel nädalatel stabiliseerunud, siis lõpptoodete hinnad on vaikselt ülespoole kerkinud. „Võrreldes eelmise aasta oktoobriga on mootoribensiini tootehind kerkinud rohkem kui kaks ja pool korda – hinnatõus on päris kolossaalne olnud,“ sõnas Raamat.

Vaadates tulevikku, siis kütusetarbijatele midagi ülemäära roosilist paistmas ei ole – Õliühingu tegevjuhi sõnutsi ei soosi naftaturu geopoliitika hinnalanguse jõudmist Eesti tarbijateni: „Eelmisel nädalal andis naftakartell OPEC+ väga selge sõnumi, et tootmist hüppeliselt suurendama ei tõtata – seega jääb hinnasurve vähemalt kevadeni väga tugevaks.“ Samuti märgib Raamat, et COVID-19 pandeemia globaalne taandumine ning lennunduse taastumine suurendab hinnasurvet just mootoribensiinile. „Analüütikuid üllatasid andmed USAst, mille alusel on märgatavalt kasvanud lennukibensiini tarbimine. Kuna lennuki- ja mootoribensiini toodetakse samadest nn „kergematest“ naftafraktsioonidest, siis mootoribensiini hulgituru hind reageeris üllatavale uudisele kohe hüppelise tõusuga,“ selgitab Raamat kahe toote omavahelist hinnadünaamikat.

Mart Raamat märgib, et keskkonnaministeerium saaks kevadel terendavaid veelgi kõrgemaid tanklahindu alandada, kui üle vaadataks nõuded suvise mootoribensiini müügi alustamise osas. „Keskkonnaminister on märku andnud, et kevadel plaanitakse ikka hinnakasvule veel hagu juurde anda ja ei kasutata võimalust inflatsioonisurvet vähendada. Siin ei saa isegi Euroopa Liitu süüdistada liiga karmides nõuetes – see on kahjuks meie oma riigi vaba valik, et kevadel peavad meie inimesed ilma igasuguse põhjuseta naaberriikidest rohkem mootoribensiini eest maksma,“ avaldas Raamat kahetsust ministeeriumi otsuse osas.