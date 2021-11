Kohtutäitur paiskas müüki tuntud spordiklubi ruumid

Kinnistu kuulub OÜ RMT-3 keskusele ning krediidiinfo andmetel töötab ettevõttes septembrikuu seisuga üks töötaja. Ettevõttel kajastuvad ka mitmed ohumärgid: majandusaasta aruanne on esitamata, maksu- ja tolliameti nõuded suurenevad. Ettevõtte esindajateks on märgitud Heliki Teesalu ja Jaanus Paas, esimene neist on seotud ka MTÜ Arigato spordiklubiga.