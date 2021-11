Sellest, et mitu spordiklubi koroonapassi ei küsi, reegleid ei järgi ja trahvigi on saanud, kirjutatakse juba passisüsteemi tekkimisest alates. Terviseamet ja politsei on seetõttu tuhandete eurode ulatuses kirjutanud trahve välja nii Tallinnas tegutsevale Sparta spordiklubile kui ka CorsaGym jõusaalile Tartus.