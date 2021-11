Lidost ei piisa. Ivar Vendelin ostab MySushi restoraniketi

Ärimees Ivar Vendelinile kuuluv Mirrow Institute kavatseb koostöös MyPack OÜga saada valitseva osaluse MySushi restorane pidavas DAS Groupis. MyPack on DAS Groupi praegune omanik.

Konkurentsiameti teatel on koondumise peamiseks põhjuseks on Mirrow Institute OÜ kontserni soov suurendada oma osakaalu toitlustamise valdkonnas. DAS Group OÜ peab tuntud ja edukat MySushi restoranide ketti. Seetõttu võimaldab DAS Group OÜ-s osaluse omandamine laiendada Mirrow Institute OÜ tegevusi vastavas valdkonnas. Mirrow Institute OÜ usub, et DAS Group OÜ sobitub hästi Mirrow Institute OÜ strateegia ja kapitali tootluse ootustega.