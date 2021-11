Koostööleping: Ülemiste City arendajad võtsid Eesti Kunstiakadeemia kampa

Juba tehtud ühistöödest tõi ta välja 100 seinamaali valmimise Lurichi maja esimestesse kodudesse ja Ülemiste City Future Forumi raames EduFesti korraldamise. Samuti on oktoobris startinud kunstiliste väikevormide kursuse raames lahendamisel Viktori väljaku skulptuur.

Koostöömemorandumi raames allkirjastatud tegevuskava hõlmab arvukalt võimalusi, kuidas Ülemiste City ja Eesti Kunstiakadeemia soovivad üheskoos muuta linnaruumi talendikesksemaks, panustades samas ärilinnaku ettevõtete ja nende töötajate ning EKA tudengite arengusse. „Kõik me soovime elada, töötada ja õppida inimsõbralikus, atraktiivses, mitmekesises, liikuma suunavas ja loometööd ergastavas avalikus ruumis. Kahtlemata on see meie ühine huvi ja seepärast jõud ühendasimegi," selgitas Pärnits.