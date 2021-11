Kallas arutas turismi- ja teenindussektoriga lahendusi kriisist väljatulekuks

„Tänu vaktsineerimisele oleme saanud hoida ühiskonda ja majandust avatuna – kehtiva COVIDi-tõendiga vaktsineeritud ja läbipõdenud inimestele piiranguid sisuliselt pole ning ettevõtted saavad kontrollmeetmeid järgides vabalt tegutseda. Olen tänulik ettevõtjatele, kes on kontrollmeetmeid ning käitumisjuhiseid eeskujulikult järginud ja tänu sellele aidanud päästa elusid. Heameel oli ka kuulda, et paljude turismivaldkonna ettevõtete töötajad on vaktsineeritud 90 kuni 100 protsendi ulatuses, kuigi leidub muidugi ka erandeid,“ ütles Kallas

„Kontrollmeetmete järgimisega annavad kõik inimesed ja sektorid oma panuse, et viiruse levikut piirata ja koormust meie haiglavõrgule vähendada. Eesti majanduse käekäik on hea, suur osa elanikkonnast on vaktsineeritud ning sisemaise tarbimise kasv on loonud head eeldused ka selleks, et ettevõtted saaksid võimalikult avatud tingimustes toimida. Turismivaldkond on oluline osa majandusest ning seal töötavad pühendunud inimesed. Peame õppima selle viirusega elama ning tahame, et ettevõtted, mis on ka ise uute oludega kohandumiseks kõik endast oleneva teinud, püsiksid elujõulised,“ sõnas peaminister.