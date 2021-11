Soome ehitusliit soovib koroonapasside kasutuselevõttu töökohtadel

Koroonapasside kasutuselevõttu töökohtadel soovib ka Soome tööandjate keskliit (EK). Liidu juht Ilkka Oksala rõhutab oma blogis, et tööandjal on õigus teada, kas töötaja on saanud kaitsesüsti või mitte. See aitaks tagada nii teiste töötajate kui ka klientide turvalisuse, leiab Oksala.