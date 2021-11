LHV kuine kasum kerkis aastaga üle kahe korra

Grupi kokku 6,1 miljoni eurosest kasumist teenis AS LHV Pank puhaskasumit 6,4 miljonit eurot, sellest 1,6 miljonit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis 0,4 miljonit eurot puhaskasumit ja AS LHV Kindlustuse puhaskahjum oli 26 tuhat eurot.