Mida inimesed Woltiga tellivad? Südaöösel toodi kohale Iron Maideni uus album

Gruusias teeb Wolt koostööd ettevõttega, kes müüb basseinide varustust. Wolti kaudu on sealt tellitud 25-meetri pikkune voolik, mis on pikim asi, mida Wolt on kliendini toimetanud.

Möödunud jõulude ajal tõi Wolt Varssavis kliendile 220 cm kõrguse jõulupuu, mis oli kindlasti ka päris raske. Jõulukuuski toob Wolt pühade ajal inimesteni ka paljudes teistes linnades üle maailma, eriti populaarne on see Soomes.

Kõige väärtuslikum ost on 2708 euro eest ostetud kolm Apple'i toodet: iPad Pro 12,9" 2021 1TB WiFi+Cellular Space Grey, Apple iPad Pro 12,9" Magic Keyboard Black - SF/SWE" ning Apple Pencil 2. Samuti ostetakse kogu Baltikumis meelsasti Samsungi tooteid.

Wolti Baltikumi juht Liis Ristal kinnitas, et ka Balti riikide inimesed mitte ainult ei telli koju toitu, vaid eeldavad, et ühest äpist saab absoluutselt kõike. Nii on Wolt oma tegevusvaldkonda laiendanud ja see nimekiri täieneb iga päevaga. “Praegu teeme nii Eestis kui ka Lätis koostööd üle 200 ja Leedus 260 jaemüügi partneriga,” ütles Ristal.

“Oleme südaöösel Rootsis kohale toonud Iron Maideni uue albumi, Lätis toome inimesteni muuseumi pileteid, sõbrapäev on kogu Baltikumis meeletu lillede tellimise päev ja Soomes toome maipühal inimestele massilistes kogustes õhupalle, lausa nii, et poed jäävad koguste pakkumisega hätta. Leedus soovis üks klient saada 28 purki kondenspiima, aga kaupmehel kahjuks polnud nii suurt kogust ootamatult pakkuda. Eestis oleme ühe tellimusega toonud kohale 80 pitsat. Leedus sai üks restoran tellimuse, mis tühjendas kogu nende tooraine varu – restorani omanik pidi toidukoha sulgema ja minema poodi, et naasta kaubaga, mis tagas tellimuse täitmise,” loetles Ristal.

Wolti kaudu tellitakse palju mobiiltelefone, samuti koduelektroonikat nagu näiteks tolmuimejaid, fööne, blendereid. Populaarsust koguvad ilutooted – ripsmetušid, lõhnaõlid.