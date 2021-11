„Mitu teadusuuringut on leidnud, et pikaajaliselt ületavad indeksifondid riskiga korrigeeritud tootluse osas aktiivselt juhitud fonde,” ütles majandusteadlane ja investor Kristjan Liivamägi. Seda on näidanud ka viimased viis aastat Eestis – nii majandustsükli tõusu- kui ka langusfaasis, lisas ta.

Liivamäe sõnul räägivad pangad arusaadavatel põhjustel aga teist juttu, sest nende teenustasudest saadav tulu on otseselt seotud aktiivsete fondide tasudega.