Läänemere laevafirma põrutab Tallinkile: tõsi on see, et olete paljud kliendid meile kaotanud!

Eckerö juht lükkas kindlalt ümber Tallinki tegevjuhi Paavo Nõgese 6. novembril HBL-is tehtud väited riigiabi ja kaubaveo hinnadumpingu kohta.

Nõgene kirus Soome rootsikeelsele väljaandele, et hetkel on käimas suurim kriis, mida laevandussektor eales kogenud on. Vaatamata madalale reisijate arvule plaanime kuni järgmise suveni tugevad olla, rääkis Nõgene põhjanaabritele.

"Tõsi on see, et Tallink on paljud oma kliendid meile kaotanud, kuid sellel ei ole mingit pistmist hinnakujundusega. Meie edu tugineb sellele, et tegutseme Soome väärtuste baasil ja pakume sellele tuginevat kliendikogemust," möönis Keronen.