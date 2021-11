Talvesaapad nõudlikule kasutajale

Nõudlikule kasutajale ja nõudlikkesse tingimustesse võta tippklassi SOLID GEARi talvesaapad. Miks just need? Neis on kõik, mida kvaliteetsetelt talvesaabastelt ootad.

SOLID GEARi uued talvesaabad Shore on soojad, mugavad ja kestvad jalavarjud innovaatilise Boa® ketassulguriga. Neis saabastes on ühendatud parimad materjalid ja suurepärase teostus.

Sul on tunne, et jalanõud lagunevad liiga kiiresti?

Jalanõud tervikuna on väga keeruline kaubagrupp, mistõttu tõeliselt häid ja kestvaid jalatseid on vähe, neid on keeruline ja kallis valmistada.

Jalanõud puutuvad kokku väliskeskkonnaga (lumi, vihm, sopp, tolm, muu mustus, külmakraadid jne), neile mõjub kõndides inimese keharaskus, hüpates enamgi, lisaks paindemoment igal sammul ja sundasendid (tegevus ühel põlvel, mõlemal põlvel, kükakil jne). Rääkimata sellest, et keegi töösaapaid tööriistana kasutab, see pole nende sihtotstarve.

Nõudlikes tingimuses ja lohakal kasutajal laguneb kehv ja odav saabas kohe ning on enamasti jäik, ebamugav ega toesta jalga korralikult. Keskmine saabas pakub enam, kuid premium-jalanõude ostuga saad kõike: mugavust, funktsionaalsust, toestust, kaitset, soojust, hingavust, kergust. Aga pane tähele – sagedasel kasutamisel nõudlikes tingimustes kantakse isegi need läbi. Kuid saabaste kasutaja on kogu selle aja, igal sammul saanud oluliselt rohkem.

SOLID GEARi talvesaapad Shore – kerged, mugavad, kestvad

SOLID GEARi talvesaapad teevad mitmes nüansis enamikule talvesaabastele silmad ette. Iga gramm neis on pisut parem.

Hingavad, kuid vetthülgavad mikrokiust pealsed on strateegiliselt olulistes kohtades kaitstud TPU tugevdustega. Pealismaterjal on kestev ja hea painduvusega. Saapad on hämmastavalt kerged, mikrofliisist vooder on soe, pehme ja kuivab kiiresti. Lai liist, toestav sisetald, torkekindel vahetald, vastupidavast PU-vahust pehme tald ja oranži kummiseguga kaetud talla väliskiht tagavad mugava, kindla, kaitstud, pehme ja puhta sammu.