Rimi vahetab juhti. Eelmine juht oli ametis 14 aastat

"Tänan kõiki oma suurepäraseid kolleege Eestis, Lätis ja Leedus ning kogu ICA gruppi 23 suurepärase ühise aasta eest. See pühendumus ja innukus, mida olen Rimi Baltikumis aastate jooksul tundnud, on olnud aluseks meie edukale teekonnale. Olen kindel, et see jätkub ka Giedriuse juhtimisel," kommenteerib Edgar Sesemann, Rimi Baltikumi lahkuv tegevjuht.

"Edgari ametiaja jooksul on Rimi arenenud hästi nii müügi kui ka kasumlikkuse osas ning ta on teinud Rimi Baltikumist ühe Baltimaade edukaima jaekaubandusettevõtte. Nüüd on mul aga väga hea meel tervitada Giedrius Bandzevičiust Rimi Baltikumi uue tegevjuhina. Giedrius on mänginud olulist rolli Rimi Leedu viimaste aastate tugevates tulemustes ja ootan huviga meie koostööd ICA grupi juhtkonnas," kommenteerib ICA grupi tegevjuht Per Strömberg.