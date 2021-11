GRAAFIK | Kasuta võimalust. Täna öösel ei maksa elekter peaaegu midagi

Miks öösel? Sest reeglina on hind siis madal. Saabuval ööl on selleks suurepärased tingimused.

Elektri hind kõigub praegusel ajal seinast seina. Selle heaks tõestuseks on tänane ja homne päev, kus tundide kaupa vaadates erinevad hinnad kümnetes eurodes. Väga madal on hind saabuval ööl, kui elekter ei maksa peaaegu mitte midagi. Ka homne tipp on võrreldes viimase aja hindadega tagasihoidlik. Eelnev jutt kehtib muidugi neile, kes on valinud börsihinnast sõltuva paketi.