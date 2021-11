Eesti toetab rahaliselt kõige haavatavamatel riikidel kliimakriisiga toime tulla. 11 riiki annetavad kokku üle 400 miljoni dollari

Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul panustab Eesti riik juba mitmendat aastat rahvusvahelisse kliimakoostöösse, tänu millele on Eesti nutikad rohetehnoloogialahendused jõudnud küll Bangladeshi, Gruusiasse, Grenadasse ja mitmetesse teistesse riikidesse. „Mul on hea meel tõdeda, et lisaks iga-aastasele avatud koostööprojektide voorule panustab Eesti 2021. aastal miljon eurot ka vähem arenenud maade fondi," lausus Mölder.