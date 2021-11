Kust tulevad kümned tuhanded IT-sektori tipptegijad? Krooniline rahapuudus pärsib IT-õpet

Asutajate seltsil on ambitsioonikas plaan kasvatada IT-sektor Eesti majanduse olulisimaks. Ent hariduses on raha vähe ja üks ülikool peab koguni õppekohti kärpima. Probleemide pundar on suur.

„Me näeme statistiliselt, et IT-ettevõtted ja viimaste aastate exit’id on Eesti majandusele kasu toonud, aga kui sellest kasust ei lisandu midagi kõrghariduse toetusse, siis on midagi valesti,” ütleb Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja, akadeemik ja bioinformaatika professor Jaak Vilo. „Justkui toodame kasumit ja maksumaksjaid, tänu kellele saab riik maksta näiteks pensioneid, aga otsustuskogudes vaadatakse, nagu keegi tahaks endale midagi krabada. Mida siis teha?” küsib ta.

Mida arvavad kõrgkoolid, loe alljärgnevast loost.