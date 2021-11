Hoolimata kiirest hinnakasvust püsib Eesti ettevõtete ekspordi väljavaade tugev

Nii kiire hinnakasv kergitas tugevasti ekspordikäivet, kuid ka ilma hinnakasvu arvestamata suurenes eksport septembris esialgsete arvestuste järgi ligi 9%, kolmandas kvartalis aga 15%. Ekspordihinnad on teinud kiire kasvu ka teistes riikides. Eesti on oma kaupade ekspordi turuosa euroalal viimase viie aastaga suurendanud ning pandeemia ajal on see kasv isegi kiirenenud. See näitab, et Eesti üldine konkurentsivõime ei ole välisturgudel halvenenud.