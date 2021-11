Talendijaht paneb Eesti tuleviku paika. Kas tuleme võitjaks?

Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juhataja Katrin Liivametsa sõnul on tõsiasi, et inimesed peavad kauem töötama ja rohkem õppima. Aeg, kus õpitud ametis töötati pensionini, kindlasti enam tagasi ei tule. „Erialastest teadmistest ja oskustest on olulisem, et inimene õpiks ja harjuks õppima ning arvestaks, et seda tuleb teha elu jooksul mitmeid kordi,” lisas ta.

Eesti rahvastik vananeb. Statistikaameti rahvastikuprognoosi järgi on 2030. aastaks 20–64-aastaseid 47 000 võrra vähem ja üle 65-aastaseid 42 000 võrra rohkem kui 2019. aastal. Eesti on silmitsi ülesandega, kuidas asendada pensioniikka jõudnud inimesi tööturul uutega, kui järgmise põlvkonna pealekasv ei ole piisav.