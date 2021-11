Tänasest saab märkida Hepsori aktsiaid

Pakkumise tulemused ja aktsiate jaotus investorite vahel on plaanis avalikustada 22. novembril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Esimene kauplemispäev Hepsori aktsiatega Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas on plaanide kohaselt 26. novembril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval.

Hepsori juhatuse esimees Henri Laks ütles, et antud pakkumisega saavad Balti piirkonna investorid võimaluse investeerida Eesti ja Läti turul tegutsevasse kiire kasvuga kinnisvaraarendusettevõttesse ja tugevas seisus kinnisvarasektorisse üldiselt. „Kaasatud vahendeid kavatseme kasutada oma jätkuva kiire kasvu finantseerimiseks, sest järgmise 4-5 aastaga plaanime arendada rohkem kodusid ja äripindu kui oleme seda teinud senise kümne tegutsemisaastaga kokku,“ rääkis Laks. Ettevõtte portfellis on ettevalmistusfaasis üle 22 uue arendusprojekti kogupindalaga ligikaudu 140 000 ruutmeetrit.

Laksi sõnul lähtutakse aktsiate jaotamisel eesmärgist kujundada Hepsorist börsiettevõte, millel on võimalikult suur omanikering. Ta lisas, et Hepsori aktsiast kujuneb vähemalt lähiaastail kasvu- mitte dividendiaktsia, sest Hepsor soovib kasumi reinvesteerida ettevõtte kasvu ja uutesse projektidesse „Meie aktsiate avalikuks pakkumiseks on minu hinnangul õige aeg just praegu, sest kavatseme kasvada kiiresti ja startimas on mitu uus suuremahulist arendusprojekti nagu näiteks Manufaktuuri kvartal Põhja-Tallinnas,“ rääkis Laks.