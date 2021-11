KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: kuidas panna oma kinnisvara raha teenima?

Kindlasti peab arvestama, et üürikorterisse investeerimise näol ei ole tegu passiivse investeeringuga. „Ei ole nii, et jälgid oma kinnisvarainvesteeringu kulgu arvutiekraani vahendusel analoogselt aktsiatega ja muud midagi ei tee. Kinnisvara puhul peab kindlasti arvestama erinevate tegevustega nii üürnike kui ka objektide otsimisel. Kui sinu välja üüritavas korteris lõhkeb toru, pead objekti omanikuna leidma torumehe ja tegema muid toimetusi. Üürikorteri poole tasub vaadata alles siis, kui tunned, et sulle sobib ka mittepassiivne investeering,“ ütles Renno. Ta lisas, et üürikorteritega seotud töömaht sõltub suuresti ka sellest, mitut üürikorterit korraga omada.

Karin Ossipova rääkis, et üldiselt jagunevad eraisikutest üüriinvestorid kaheks. Ühed on need, kes soovivad osta omale uue ja suurema kodu ning neil on võimalus alles jätta ka olemasolev eluase ning panna see üüritulu teenima. „Kui ostetakse uus kodu ja selleks on omafinantseering juba olemas, siis on võimalik saada ka teine laen tavapärase kodulaenu intressiga,“ ütles Ossipova, kelle sõnul suurendab seda tõenäosust see, kui teist kodulaenu küsitakse mõnest muust pangast kui sellest, kust on võetud esimene kodulaen.