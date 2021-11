Textmagic võib kohe varsti börsile jõuda

Textmagic AS on tehnoloogiaettevõte, mis pakub klientidele SMS-tarkvara, mille kaudu on saadetakse üle 20 miljoni lühisõnumi kuus. Ettevõtte 2020 aasta müügitulu oli 7,92 miljonit eurot, kasvades 45% võrreldes aastaga 2019. Ettevõttel on üle 25 000 aktiivse kliendi.