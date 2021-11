DoorDashi laienemisplaan oli investoritele väga meeltmööda

Kui järelturu tõus ka USA turul kauplemise avanedes püsib, on tegu aktsia jaoks uue hinnarekordiga. Doordashi turuväärtus tõusis sellega 65 miljardi dollarini (56,2 miljardit eurot), kuigi ettevõtte pole seni ühtegi aastat kasumiga lõpetanud ning ka viimaste aastate kasum on analüütikute ootustele alla jäänud.

Võrdluseks, 56,2 miljardit eurot on väärt 10 korda rohkem, kui kõik Tallinna börsil kauplevad ettevõtted, 56 korda kallim kui Enefit Green ning 40 korda kallim kui LHV Group.

Tehingu jõustudes oleks tegu Euroopa toidukulleriturul seni kalleima ülevõtmisega, kirjutab Financial Times. Ettevõte plaanib väljaande sõnul ühtlasi kinnitada 400 miljoni dollarilise investeeringu Berliinis baseeruvasse toidurakendusse Flink.

Tehing kuulutab toidukulleri rakendustele külma sõja saabumist, ütles Barclays’i analüütik Ross Sandler Financial Timesile, viidates tehingutele, kus turu suured tegijad on hakanud väikseid, kuid kiiresti arenevaid rivaale ära ostma. Kui kasv on sektoris suur, siis kasumit veel näha pole.

Eelmisel aastal teatas Euroopa ettevõte Just Eat Takeaway, et ostab Chicagos põhineva Grubhubi ning Uber teatas ettevõtte Postmates ostust. Praeguseks on mõlemad tehingud lõpule viidud.

Koduturult USAst laienes DoorDash esimest korda välja 2019. aastal, mil siseneti Austraalia turule ning kõige hilisem uus turg oli Jaapan. Kui Ühendriikides on ettevõtte kasv tulnud orgaaniliselt, siis Euroopasse sisenemiseks on ettevõte seni võimalust otsinud, vahendab Bloomberg.

“Doordash jõudis rahvusvahelise laienemiseni pigem hilja,” ütles Bloombergile D.A. Davidsoni analüütik Tom White. “Kuid ka USA turule siseneti pigem hilja ja saavutati edu, seega ära iial ütle iial.”

Käive on kerkinud kiiresti, kuid kasumit pole