E-smaspäev kolmekordistas Eesti e-kaubanduse käivet

„Tänu E-smaspäeva ühiskampaaniale tõuseb siinse e-kaubanduse käive üheks päevaks umbes kolmekordseks võrreldes „tavalise“ esmaspäevaga samal hooajal,“ märkis Maksekeskus AS-i juhatuse esimees Art Lukas, kes vahendab poolte Eesti e-poodide makseid. „Taolise kasvu saavutamine on seda imetlusväärsem, et e-kaubanduse kogumaht on koroonaviiruse ajastu pööraste arengute tõttu käesolevaks sügiseks niigi umbes kaks korda suurem, kui see oli 2019. aastal. Lisaks oli tänavuse E-smaspäeva käive ligi 50% suurem kui mullu samal ajal.“

8. novembril toimus E-smaspäev, mille käigus tegid 283 veebipoodi ulatuslikke eripakkumisi. Osalejate arv oli suurem kui kunagi varem, möödunud aasta sügisel toimunud ühiskampaanias osales 151 ettevõtet.

E-smaspäeva näol on tegemist Eesti Ee-kaubanduse liidu poolt kaks korda aastas korraldatava e-ostlemise päevaga, kus erinevad veebipoed teevad tarbijatele 24 tunni jooksul sooduspakkumisi. Esimene sarnane kampaania toimus 2014. aastal ning on igal aastal kasvanud järjest suuremaks. Kampaania eesmärk on tutvustada Eesti e-poodide kasutajasõbralikke ning turvalisi lahendusi. Eesti e-kaubanduse liit on kontrollinud kõikide e-poodide tausta, et tagada turvaline ja mugav ostlemine.

„E-smaspäeva veebilehe unikaalsete külastajate arv hüppas selle kampaania käigus 71 400 peale ehk ligi kaks korda võrreldes eelmise E-smaspäevaga. Huvi oli väga suur ja eks nii mõnigi veebipood peab oma lehekülge kiiremaks tegema, et see koormusele vastu peaks,“ kommenteeris Eesti e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Väga tugeva tulemuse tegi näiteks Denim Dream, kellel oli kogu kaup 30% võrra soodsam. See näitab tarbijate ootust ja võiks olla osalevatele ettevõtetele indikatsiooniks järgmisel korral.“