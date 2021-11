Bigbank hakkab põllumajandusettevõtjatele pakkuma kuni 30-aastase maksepuhkusega laenu

Bigbank Eesti ettevõtete panganduse üksuse juhi Aimar Roosalu sõnul on tavapärase annuiteetgraafiku puhul laenumakse igas kuus ühesuurune kogu laenuperioodi vältel, aga erigraafikuga saab laenu põhiosa tagasimakset edasi lükata kuni 30 aastat või see soovi korral ka planeeritust varem tasuda. „Sisuliselt tähendab see kuni 30 aasta pikkust maksepuhkust,“ ütles Roosalu.

„Erigraafikuga laenu peamine eelis on paindlikkus. Kui ettevõtja ostab maad või metsa, siis ainult intressi tasudes ei kurna ta oma põhitegevusi ja rahavoogusid ning saab vahendeid muuks kasutada. Nii põllumajandus- kui metsandusäri on tsükliline ning tulu hiljem teenides – näiteks maa väärtuse ja metsa kasvades, tekib võimalus see hiljem tagasi maksta,“ sõnas Roosalu.

„Sarnane erigraafikuga laen on eraklientide seas kodu ostmiseks kiiresti populaarsust kogunud ning samamoodi peaks see vastama ka põllumajandusettevõtjate vajadustele,“ ütles Roosalu.

Bigbank Eesti ettevõtete panganduse üksuse juhi sõnul on erigraafikuga laenu pakkumine üks osa Bigbanki laiemast strateegiast suurendada ettevõtluslaenude ning eriti põllumajandus- ja metsandusvaldkonna osakaalu. „Moodustasime eraldi põllumajandus- ja metsanduslaenude osakonna ja hindame ise laenu tagatiseks tulevat maad. Sealjuures ei vaata me turuväärtust n.ö. Harju keskmise metsa või põlluna, vaid teame palju just see metsa- ja põllumaa kinnistu võiks väärt olla ning võime seetõttu teha suurema laenupakkumise – kuni 80 protsenti laenu tagatise turuväärtusest,“ sõnas Roosalu ja ütles, et lisaks langetas pank ka intresside marginaale.

„Andsime tänavu esimesel poolaastal võrreldes mullusega sektorile kuus korda rohkem laenusid. Näiteks juunis väljastas Bigbank Trebor Agrole 18 miljonit eurot investeerimislaenu ning on lisaks teistele sektori ettevõtetele viimaste kuude jooksul andnud mitmeid miljonitesse ulatuvaid investeerimislaene,“ lisas Roosalu.