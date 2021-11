Kahjumlikust Rivianist saab USA kümnendi suurim IPO

Ülikõrge IPO väärtus peegeldab Rivianile pandud väga kõrgeid ootuseid, mis ei ole veel reaalsuseks saanud. Käivet ei ole ettevõte teeninud ning selle aasta esimeses pooles ulatub kahjum pea 1 miljardi dollarini, vahendab Financial Times.

Ettevõttel on oma R1T pikapi ja R1S sportsõiduki jaoks veidi üle 50 000 tellimuse ning Amazon on tellinud 100 000 veokit, mis peavad valmis olema aastaks 2025. Amazon on osalenud mitmes Riviani varasemas rahastamisvoorus ja omab 22% ettevõttest.