Segane suhtlus mõjutab piletimüüki ning suunab tarbijaid oma pileteid kindlustama

„Piletikindlustust ostetakse kõige enam piletitele, mis maksavad keskmiselt 40-eurot või rohkem. Suurema hooga kindlustatakse välisartistide kontserdipileteid – nt Måneskin, Placebo, LP, Passenger, Pet Shop Boys, Imagine Dragonsi sündmuse piletitest väga suur osa on kaetud ka piletikindlustusega. Viimasel kuul on samas suurenenud ka kohalike sündmuste piletikindlustuse arv, sest ajad on segased ning kindlustunnet on tarvilik juurde saada,“ selgitas Beilmann.