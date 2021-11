Eesti lennufirma lennukit tabas õhus mootoririke. Lennufirma omanik: "Shit happens"

"Mayday Mayday Mayday," teatas lennuki meeskond ja nõudis viivitamatut hädamaandumist Frankfurdi lennuväljal. Lennuki parempoolset mootorit oli tabanud rike.

Airest juhatuse esimees Aleksei Lupitski teatas Ärilehele, et tegu oli kaubalennukiga ning kõik meeskonnaliikmed elus ja terved. "Shit happens, aga praegu on kõik hästi," ütles ta.