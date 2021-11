Margus Linnamäe suurfirma soovib agentuuri loomisega turu pahupidi pöörata. Palgati kaks valdkonna tippu

MM Grupi juhatuse liige Kristel Volveri sõnul iseloomustab tema meeskonda kõrge ambitsioonikuse tase ja seetõttu otsitakse alati uusi väljundeid, kuidas pakkuda parimat kvaliteeti. „MM Grupi loovagentuuri asutamine on täiesti loogiline jätk, kuna valdusettevõtte portfelli kuulub tänaseks juba üle 100 erineva tuntud brändi. Seetõttu on äärmiselt hea meel teha koostööd oma valdkonna tippudega, kaasates Oliveri ja Siimu strateegiliste partneritena meie reklaamiagentuuri, kes suudavad pakkuda kõrgetasemelist kvaliteeti nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Esimeses faasis keskendub loovagentuur Sweep. just oma maja teenindamisele Baltikumi üleselt," lisas Volver kolmapäeval saadetud pressiteates.

Suurema hooga käima uuel aastal

„Ajal, mil mina olin Tabascos ja Siim Optimistis, said meil omavahelised pikad telefonikõned Eesti turunduse hetkeseisu osas regulaarseteks. Kuigi olime sel perioodil konkurendid, jagasime üksteisega oma töö rõõme ja muresid nii avameelselt kui saime. Paraku kippusid mured meie valdkonna käekäigu pärast domineerima ja liiga sageli lõppesid need vestlused tõdemusega, et Eesti turunduses prevalveerib minnalaskmise mentaliteet ning viimase 10 aasta jooksul on arengud meie sektoris liikunud liiga vähe õiges suunas," ütles Lomp.

„Kõlab uskumatuna, aga pikemalt tulevikku vaatav läbimõeldud turundusplaan on täna endiselt liiga paljude brändide puhul täiesti olematu. Loodavas agentuuris hakkame istuma kliendiga nii öelda samal pool lauda, mis võimaldab meil oma kompetentsi paremini rakendada ning turundussektorisse hädavajalikke muutuseid tuua," lisas Nikopensius.

„Loovagentuuri ja kliendi suhte edu valem on tegelikult väga lihtne: kui kliendil läheb hästi, läheb ka agentuuril hästi, sest turunduseelarved käibe pealt kasvavad. Agentuurid pole mingid pahalased, kelle ainus soov on enda leiva peale paksemat vorsti saada," sõnas Lomp.