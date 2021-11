Aasta võib tänavu lõppeda tund aega varem

Kui tavapäraselt on aastavahetuspidude naelaks kesköine ilutulestik ja klaas vahuveini, siis tänavu võib see avalikel pidudel nihkuda kõik tunni võrra ettepoole ehk uus aasta algab "Moskva aja" järgi.

Nimelt tuleb valitsuse seni kehtiva korralduse alusel lõpetada kõik avalikud üritused hiljemalt kell 23 ning see kehtib 10. jaanuarini.

"Oleme planeerinud aastavahetuspidusid klausliga, et need toimuvad kella 23-ni. Oleme oma kommunikatsioonis rõhutanud, et saab tulla välja, nautida programmi ja pakume väga head maitseelamust, nauditavat taustamuusikat," kirjeldab Tartu hotellide Lydia ja Dorpat müügi- ja turundusjuht Angela Järg.