Eesmärgi saavutamise korral makstakse omavalitsusele iga vaktsineeritud täiskasvanu pealt 10 eurot toetust

Omavalitsuste tarbeks on riik välja töötanud erinevaid toetusi, mis on vaktsineerituse suurendamise kavandamisel abiks. „Iga omavalitsus, kelle täiskasvanutest saab 80% täisvaktsineeritud, saab riigilt toetust 10 eurot iga täisvaktsineeritud isiku kohta. Kui 80% täis ei tule, saab ka vaktsineerituse 10 protsendipunkti suurendamisel omavalitsus ikkagi 5 eurot iga täisvaktsineeritud isiku pealt," selgitas Jaak Aab. "Aluseks võetakse siin 1. oktoobri seis ja tulemusi vaadatakse detsembri keskel."

Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liiviku sõnul on vaktsineerituse tase omavalitsuste lõikes täna erinev. Ministeeriumil on valminud veebirakendus, kust saab linnade ja valdade vaktsineerituse taset eri kuupäevade seisuga vaadata.

„On oluline, et vastav info oleks kättesaadav ja lihtsasti jälgitav. Omavalitsused saavad seda omakorda vaktsineerimistegevuste kavandamisel kasutada," märkis Liivik. Veebirakendus on kättesaadav siit: vaktsineerituse andmestik.