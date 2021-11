Keskkriminaalpolitsei pidas kinni küberkuritegijatele raha varjamise teenust pakkunud mehe

Kahtlustuse kohaselt pakkus 38-aastane Anton küberkuritegudele suunatud internetifoorumites rahaülekannete osutamise teenust, millega aitas varjata pettuste teel saadud raha päritolu. Teenus seisnes selles, et kahtlustatav pakkus kelmustega kannatanutelt raha välja petnud kurjategijatele võimalust kanda teenitud tulu enda kontrolli all olevatele pangakontodele, et varjata selle tegelikku päritolu. Kahtlustuse kohaselt oli mehel mitmetes riikides pangakontosid nii enda kui ka variisikute nimel ning esialgsetel andmetel teenis ta iga ülekande pealt vahendustasu suurusjärgus 10–55%. Antoni kahtlustatakse arvutikuriteos ja rahapesus, kahtlustus rahapesule kaasaaitamises on esitatud 33-aastasele Alinale.

Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juhi Oskar Grossi sõnul kasutavad küberkurjategijad oma jälgede peitmiseks teenusepakkujaid, kes rünnaku erinevates etappides aitavad selle ette valmistada, läbi viia ja rahasid peita. „Internetis riigipiire ei ole ja nii võivad ühe rünnakuga olla seotud inimesed mitmest riigist, kellest igaüks pakub rünnaku idee autorile oma teenust ja kes tunnevad teineteist ainult internetifoorumi kasutajanime järgi. See on võrgustik, mille tõkestamiseks peame lisaks arvutikuritegudele tähelepanu pöörama ka rahapesule, sest küberkuritegevus on peaasjalikult finantsiliselt motiveeritud,“ ütles Gross.