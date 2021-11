Californias San Francisco lahe lõunaosas asuv Silicon Valley ehk Räniorg hõlmab 4791 ruutkilomeetrit. Räniorust on alguse saanud mitu edulugu ja see on koduks maailmas eriti hinnatud tehnoloogiaettevõtetele, nt Apple ja Facebook – vabandust, Meta –, aga ka Visale ja Chevronile. Teadagi meelitab Räniorg ligi palju raha ja sealt saavad alguse innukad ideed, mis lõppkokkuvõttes maailma paremaks, aga võib-olla ka halvemaks muudavad.