Kui palju maksab elektriauto laadimine ja millise laadijaga on seda mõistlik teha?

AS Alexela juhatuse liige ja e-mobiilsuse valdkonnajuht Alan Vaht nendib, et elektriauto laadimisel on üks selge eelis fossiilsete kütuste tankimise ees: auto akut saab laadida just sel ajal, kui elektri hind on kõige soodsam. „Täna on olukord, kus elektri hind on päeval kaunis kõrge, aga öösiti madal. Omast kogemusest võin öelda, et olen valinud börsipaketi ja laengi autot öösiti, mil hind on kõige madalam. Kindlasti ei pane ma autot laadima, kui hind on 205, 115 või isegi 75 eurot megavatt-tunni kohta, aga näiteks 22. oktoobri öösel oli elektrihinnaks vaid 3 eurot megavatt-tunni kohta. Küll aga puudub selline valik neil, kes pole liitunud börsipaketi, vaid fikseeritud hinnaga paketiga.”

Oluline on ka see, millise laadijaga elektriautot laadida. „Teame kõik kooliajast, et olemas on vahelduvvool ja alalisvool. Vaheldusvool on võrguvool, mida ei saa nii-öelda kaasa võtta, alalisvool on aga see vool, mis on meie auto-, telefoni- või kellaakus. Ent kuna alalisvool on iseenesest väga ebaefektiivne, muudetakse see elektrimootorisse suunates uuesti vahelduvvooluks,” selgitab Auto-Bon AC ASi tehniline ekspert Urmo Tootsi. Kiirlaadija ja tavalise laadija vahe ongi see, et üle 100-kilovatise võimsusega laadija laeb auto akut kiirelt otse alalisvooluga, aga koduses lahenduses ühendatakse seinast võrgutoide autosse ja laadimine toimub pardalaadijaga, mis alles autosse jõudes muundab seinast tuleva vahelduvvoolu alalisvooluks.