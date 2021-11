Need olid oktoobris Swedbanki enimkaubeldud aktsiad

Investorid märkisid Enefit Greeni IPO neli korda üle ning märkimises osales enam kui 60 000 investorit, mis on ligi 5 protsenti Eesti elanikest. Tegemist oli Baltimaade rekordiga. Rootsi võrguseadmete tootja Ericsson teatas eelmisel kuul, et sai kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga oodatust parema kasumi ja seda vaatamata 5G turuosa kaotusele Hiinas.

Tesla müüs kolmandas kvartalis 241 300 sõidukit, mis on aastatagusega võrreldes 73,2% kasvu. Müügist 96% andsid Model 3 ja Model Y, mis on praegu maailmas kaks enim nõutud elektriauto mudelit.

Nokia teatas eelmisel kuul, et kolmanda kvartali ärikasum kasvas võrreldes eelmise aasta sama ajaga ligi 30%. Ühtlasi suutis Nokia selle tulemusega ületada analüütikute ootusi.

Novavaxi aktsia sattus langustrendi, kuna mitmete teadete järgi kulub biotehnoloogiafirmal veel vähemalt aasta, et tuua turule enda Covidi vaktsiin, mis vastaks regulatsioonidele.

Oktoobri keskel tuli teade selle kohta, et Austraalia hasartmänguautomaatide tootja Aristocrat Leisure ostab mängutarkvara tootva Playtechi.