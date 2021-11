Suur kaotus: maailmas mainekas ja ohtralt auhindu võitnud restoran sulgeb uksed. "Riigi toetus on olematu!"

Vastuseks küsimusele, miks selline otsus vastu võeti, vastab Meikas, et ilmselt ei pea sellele pikalt mõtlema. “Sellistel tingimustel ei ole võimalik tegutseda ja pakkuda tööd inimestele. Riigi toetus on olematu,” kirjeldas peakokk Martin Meikas. “Ei ole tulnud ühtegi abi. Jutt on suur aga kui asjaks läheb, tulevad igasugused pisinüansid,” lisas ta.

Nii ka kevadel. Kui teised restoranid said riigilt toetust, siis Ö mitte. “Riik arvas, et vanalinna Itaalia restoran saab abi aga kuna mina olin 10 meetrit teiselpool tänavat, siis ei läinud sinna nimekirja,” kirjeldas Meikas.

Restoranid Kaks Kokka ja Ö on aga Meikase elutöö.