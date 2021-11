Lukašenka ähvardas Euroopa jaoks gaasi kinni keerata

„ Poola hirmutab meid, et sulgeb piiri. Palun, sulgege: vähem ülejooksikuid sinna ümber asub. Küsimus ei ole selles,” vahendab Lukašenka sõnul riiklik uudisteagentuur BelTA.

„Aga kui meie sulgeme transiidi läbi Valgevene? Läbi Ukraina ei lähe: seal on Vene piir suletud. Läbi Baltimaade ei ole teid. Kui me sulgeme poolakate ja näiteks sakslaste jaoks, mis siis saab? Me ei tohiks oma suveräänsust ja iseseisvust kaitstes peatuda millegi ees,” lausus Lukašenka.