Maailma suurima krüptobörsi tulemused valmistasid pettumuse

Coinbase tulemused valmistasid pettumuse Reuters/Scanpix

Kuigi kolmanda kvartali tulemus on investoreid hirmutanud, usuvad mõned analüütikud, et Bitcoini ja muude digitaalsete varade üleilmse leviku tõttu on aktsial veel palju kasvupotentsiaali, vahendab Bloomberg.