Tallinn sõlmis suurhaigla projekteerimislepingu

Linnapea Mihhail Kõlvart nentis, et täna sõlmitud leping on väga oluliseks teetähiseks sajandisuurprojekti - Tallinna Haigla ehitamiseks ja selle valmimiseks.

„Tallinna jaoks on see oluline prioriteet ning oleme viimased aastad selle nimel töötanud, et uue haigla rajamine Tallinnas saaks reaalsuseks. Sellega loome tervikliku haiglaorganisatsiooni ja rajame praeguste amortiseerunud keskhaiglate haiglahoonete asemele uue ja nüüdisaegse meditsiinilinnaku, millega paraneb ka arstiabi kättesaadavus ja ravikvaliteet.

Ja seda mitte üksnes Tallinna ja Harjumaa elanikele, vaid kogu Eesti elanikele," rääkis Kõlvart. „Kuna ajagraafik on pingeline, siis teeme omalt poolt kõik selle nimel, et täita Euroopa Komisjoni poolt ette nähtud nõudmisi ja komisjoni seatud nö kontrollpunkte. Täna sõlmitud projekteerimisleping oli esimene neist seitsmest teetähisest, mida linnal tuleb järgida, et taastekava rahastus kindlustada."

"Meil on au alustada Tallina haigla projekteerimisega. Usun, et meie projekteerimiskogemuse ning kohalike patsientide ja haiglapersonali ootuste kombineerimise teel loome kaasaegse ja inimkeskse haigla. Meie eesmärk on projekteerida keskkond, mis toetab tervise paranemist, võimaldab personalil pakkuda parimat võimalikku ravi ja tunda end töökeskkonnas hoituna," ütles ATI projecti president ja projekti eestvedaja, Branko Zrnic.

Tallinna Haigla rahvusvahelisele projekteerimishankele esitas pakkumuse 8 pakkujat, kellest üks ei osutunud alusdokumendi vastavustingimuste nõuetele vastavaks. Neist kõige parema pakkumise tegi Itaalia ettevõtted ATIproject srl ja 3TI Progetti ühispakkumine, töö maksumuseks 17,8 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Hanke võitja pakkumuse tehniline lahendus oli paremuselt teine, kuid majanduslikult kõige soodsam, saades kokkuvõttes kõige enam punkte.

Tallinna haigla projekt hõlmab nii hoone enda projekteerimist kui ka ümbritseva ala planeerimist, et kujuneks terviklik, tervist toetav keskkond.