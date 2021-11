Lõputu õudus Tallinna trammihankega: kord lükatakse tagasi, kord tõmbab pidurit viirus

Tallinna linnatranspordi (TLT) juhatuse liige Lennart Viikmaa sõnul 2019. aasta lõpus välja kuulutatud hange lõppes pakkumuse tagasilükkamisega, kuna esitatud pakkumust ei tunnistatud riigihanke alusdokumentidele vastavaks. Nüüd aga nähtakse murekohta koroonaviiruses ehk trammitootjatel on tunduvalt keerulisem enda allhankijatelt saada pakkumuste koostamiseks vajalikku informatsiooni. See kõik pikendab protsessi.

Välistatud aga pole, et selleks ajaks on olukord endiselt kesine. "Arvestades tänast maailma olukorda, võimalikke tarneraskusi jms, siis lähtume sellest, et Tallinnasse jõuaksid vajalikud trammid. Loodame püsida oodatud ajaraamis, kuid kindlasti on tähtajad läbiräägitavad," sõnas Viikmaa. "Varasem praktika ning selliste suurte hangete läbiviimine on näidanud, et ei ole välistatud ka võimalikud vaidlustused, mis võivad lepingu allkirjastamise aega edasi lükata."