Jaapani rongijuht kaebas oma ülemuse trahvi tõttu kohtusse

Lääne-Jaapani raudteekompanii (JR West) teatas, et trahvis töötajat pärast 2020. aasta juunis toimunud segadust, mis põhjustas minutilise viivituse, väites, et seisaku ajal ei tehtud tööd. Anonüümseks jäänud rongijuht nõuab raudteekompaniilt ajalehe Yomiuri Shimbuni andmetel 56 jeeni (0,33 eurot) ning lisaks 2,2 miljonit jeeni (16 845 eurot) tööandja otsusest tingitud vaimse kannatuse eest, vahendab The Guardian.

Juhtum maalib pildi Jaapani raudteevõrgu punktuaalsusest, kus isegi väga lühikeste hilinemiste tõttu palutakse reisijate ees korduvalt vabandust. Vaidlus tekkis pärast seda, kui juht, kes pidi tühja rongi viima Jaapani lääneosas asuvasse Okayama depoosse, sai aru, et ootab valel perroonil. Tema viga viivitas rongijuhtide vahetust õigel perroonil ühe minuti võrra ja põhjustas rongi depoosse saabumisel veel üheminutilise viivituse, teatas väljaanne.

JR West ütles, et tal on õigus juhi töötasust kinni pidada trahv, kuna ta ei teinud viivituse ajal tööd. Kuid hageja selgitas Okayama ringkonnakohtule, et hilinemise põhjustas “inimlik eksitus” ja töötajat ei oleks tohtinud lugeda töölt puudunuks, lisades, et rongide sõiduplaanides häireid ei esinenud.

Ettevõte pidas kaheminutilise hilinemise eest algselt kinni 85 jeeni (0,65 eurot), kuid vähendas trahvi pärast seda, kui juht kaebas kohalikule tööstandardeid hindavale ametile. Juht keeldus aga väiksemat trahvi aktsepteerimast ning andis selle aasta märtsis kahjunõude üle kohtule.

JR Westi pressiesindaja ütles agentuurile Agence France-Presse, et vaidlus tekkis lahkarvamuste tõttu selle üle, kuidas tõlgendada hilinemise põhjust, lisades, et ettevõte kohaldas juhi palgast trahvi kinnipidamisel oma no work, no pay põhimõtet.

Inimeste reaktsioon internetis näis kalduvat rongijuhi poolele. “Võid kellegi palka ühe minuti võrra alandada, aga ei saa maksta ületunde ühe minuti kaupa?” ütles üks kommentaator Sora News 24 andmetel.