Saatusliku kontserdi andnud artisti koostöö hinnatud luksusbrändiga on ohus

Kui moehiiglane Dior otsustas teha kogu oma eelseisva kevad-suvise meesterõivaste kollektsiooni koostöös räppari Travis Scotti ning tema kaubamärgi Cactus Jackiga, oli ettevõte kindel, et sõlmib hindamatu partnerluse kultusliku ning noorte seas ülimalt menuka artistiga. Kuid pärast läinud nädalal toimunud saatuslikku tragöödiat seisab Dior silmitsi enneolematu ärilise õudusunenäoga, ütlesid eksperdid. “See on kaubamärgi turunduse vaates pööre, mis võttis apokalüptilise mõõtme,” ütles USA mainehalduskonsultantide firma esimees Eric Schiffer väljaandele Rolling Stone.

"Oleme väga mures," ütles anonüümsust palunud Diori töötaja. Eksperdid on arvamusel, et Cactus Jacki ja Diori sari on juba toodetud ning tarnitakse tõenäoliselt poodidesse jaanuari alguses. “Tarneahelat arvesse võttes tuleb need kaubad juba kuus nädalat ette toota,” ütles Sacred Heart University moeturunduse ja -kaubanduse dotsent David Loranger, kellel on pikk karjäär luksuslike kaupade jaemüügi alal. Ta lisas, et tõenäoliselt on valmis ka kogu reklaammaterjal.

Luksuskaupade- ja jaemüügiekspert Thomaï Serdari, kes on NYU Sterni ärikooli professor ja turundusstrateegiale keskenduva ettevõtte BRAND(x)LUX asutaja, soovitas Dioril võtta vastutus ning maha kanda kogu hooaja toodang. “Ma arvan, et see võib juhtuda,” ütles ta, küll märkides, et pole näinud Scotti ja Diori vahelist lepingut. “Ma ei imesta, kui see puudutab sotsiaalset vastutust ja austust publiku vastu.”

Ka teised ettevõtted seisavad silmitsi sarnaste probleemidega, kuid väiksemas mahus. Nikel on Scottiga pikaajaline ja seni metsikult edukas partnerlus ning samuti on käimas viie aasta pikkune Air Max 1 koostööprojekt. “Nikel on ka palju Scottiga mitteseotud tooteid,” ütles Loranger. “Nad jaotavad oma riske üsna hästi ning võivad alati teha koostööd kellegi teisega. Projekti Scottiga võiksid nad riiulile panna ja vajutada pidurit.”